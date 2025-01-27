Глава «Сьона» о Миранчуке: «Тренер не говорил плохо об Антоне. Верю, что весной у него все будет хорошо»

Президент «Сьона» поддержал Антона Миранчука после критики от тренера.

Ранее тренер швейцарского клуба Дидье Толо заявил : «Того, что делает Миранчук, недостаточно. Нужно больше».

– Я не делал никаких заявлений. И тренер на самом деле не говорил плохо об Антоне. Ситуация следующая: вчера он не вышел на поле, потому что мы не хотели рисковать, так как после травмы он заболел гриппом.

Антон не испытывает дискомфорт из-за этого. Теперь он сможет выходить на поле в стартовом составе, а тренер будет строить атаку команды вокруг него.

– То есть разочарования в Антоне нет и в клубе в него верят?

– Я верю, что весной у Миранчука все будет хорошо, – сказал Кристиан Константин.

Как там Миранчук в Швейцарии? Пока 0+0, травма и марокканский грипп