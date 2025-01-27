Тренер «Сьона» Толо о Миранчуке: «Того, что он делает, недостаточно. Нужно больше»
Тренер «Сьона» открыто высказал претензии Антону Миранчуку.
Российский полузащитник провел 9 матчей в чемпионате Швейцарии после перехода летом 2024-го и не отметился результативными действиями.
– На сегодня того, что он делает, для меня недостаточно.
– Это технический вопрос или дело в отношении?
– В целом. Он должен делать больше, – заявил Дидье Толо.
Как там Миранчук в Швейцарии? Пока 0+0, травма и марокканский грипп
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Blick
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