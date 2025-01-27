Тренер «Сьона» Толо о Миранчуке: «Того, что он делает, недостаточно. Нужно больше»

Тренер «Сьона» открыто высказал претензии Антону Миранчуку.

Российский полузащитник провел 9 матчей в чемпионате Швейцарии после перехода летом 2024-го и не отметился результативными действиями.

– На сегодня того, что он делает, для меня недостаточно.

– Это технический вопрос или дело в отношении?

– В целом. Он должен делать больше, – заявил Дидье Толо.

Как там Миранчук в Швейцарии? Пока 0+0, травма и марокканский грипп