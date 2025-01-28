Александр Гришин: «Антон Миранчук – средний футболист, в Швейцарии у него не получилось. Надо было оставаться в «Локомотиве», пойдя на уступки»

Александр Гришин назвал Антона Миранчука игроком среднего уровня.

29-летний хавбек перешел в «Сьон » летом 2024 года. Миранчук провел девять матчей за швейцарский клуб и не отметился результативными действиями.

«Антон Миранчук не зря поехал в Швейцарию. Но я всегда говорил, что Алексей сильнее своего брата. Антон – средний футболист.

Был мой комментарий, когда он только поехал в Швейцарию. Я тогда сказал, что у него там может не получиться. Я, конечно, не каркал, но у него не получилось. Для меня не сенсация, что он там не заиграл.

Мне кажется, что Антону надо было оставаться в «Локомотиве », пойдя на уступки. Это его клуб, который был бы оптимальным вариантом. Сейчас ему будет очень трудно найти другую команду», – сказал бывший футболист ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин .

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