Александр Гришин: «Антон Миранчук – средний футболист, в Швейцарии у него не получилось. Надо было оставаться в «Локомотиве», пойдя на уступки»
29-летний хавбек перешел в «Сьон» летом 2024 года. Миранчук провел девять матчей за швейцарский клуб и не отметился результативными действиями.
«Антон Миранчук не зря поехал в Швейцарию. Но я всегда говорил, что Алексей сильнее своего брата. Антон – средний футболист.
Был мой комментарий, когда он только поехал в Швейцарию. Я тогда сказал, что у него там может не получиться. Я, конечно, не каркал, но у него не получилось. Для меня не сенсация, что он там не заиграл.
Мне кажется, что Антону надо было оставаться в «Локомотиве», пойдя на уступки. Это его клуб, который был бы оптимальным вариантом. Сейчас ему будет очень трудно найти другую команду», – сказал бывший футболист ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин.
Тренер «Сьона» Толо о Миранчуке: «Того, что он делает, недостаточно. Нужно больше»
Как там Миранчук в Швейцарии? Пока 0+0, травма и марокканский грипп
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий