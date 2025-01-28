Тебас о проведении класико за пределами Испании: «Мы ничего не знаем, нам ничего не сообщали. Нужно будет получить разрешение от «Реала»

Президент Ла Лиги прокомментировал идею о проведении класико за пределами Испании.

Ранее стало известно , что «Барселона » рассматривает возможность проведения майского матча с «Реалом» за границей на тот случай, если работы на «Камп Ноу» не будут завершены.

– Нам ничего не сообщали, и я знаю то же, что и вы, только то, что мне удалось прочитать [в прессе], и не более того. Ходят разговоры даже о том, чтобы провести его за пределами Испании . Мы ничего не знаем.

На самом деле, если раньше возникали из-за строительных работ на других стадионах, то команды играли за пределами своего стадиона.

– Возможно ли [проведение игры за границей]?

– Нужно будет получить разрешение от другого клуба, которым является «Реал Мадрид », и изучить его, – сказал президент Ла Лиги.