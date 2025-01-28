Тебас о проведении класико за пределами Испании: «Мы ничего не знаем, нам ничего не сообщали. Нужно будет получить разрешение от «Реала»
Президент Ла Лиги прокомментировал идею о проведении класико за пределами Испании.
Ранее стало известно, что «Барселона» рассматривает возможность проведения майского матча с «Реалом» за границей на тот случай, если работы на «Камп Ноу» не будут завершены.
– Нам ничего не сообщали, и я знаю то же, что и вы, только то, что мне удалось прочитать [в прессе], и не более того. Ходят разговоры даже о том, чтобы провести его за пределами Испании. Мы ничего не знаем.
На самом деле, если раньше возникали из-за строительных работ на других стадионах, то команды играли за пределами своего стадиона.
– Возможно ли [проведение игры за границей]?
– Нужно будет получить разрешение от другого клуба, которым является «Реал Мадрид», и изучить его, – сказал президент Ла Лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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