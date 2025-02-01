Семак заявил, что «Зенит» планирует еще несколько трансферов зимой: «Их будет немного – один-два футболиста»
Сергей Семак заявил, что «Зенит» работает еще над несколькими трансферами зимой.
Ранее сообщалось, что петербуржцы заплатят 16 млн евро «Браге» за Родриго Саласара.
«Что касается Саласара, есть игроки, с которыми клуб ведет переговоры. Конечно, их будет немного – один-два футболиста», – сказал главный тренер «Зенита».
Ранее клуб из Санкт-Петербурга подписал вингера «Ботафого» Луиса Энрике Андре.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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