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Семак заявил, что «Зенит» планирует еще несколько трансферов зимой: «Их будет немного – один-два футболиста»

Сергей Семак заявил, что «Зенит» работает еще над несколькими трансферами зимой.

Ранее сообщалось, что петербуржцы заплатят 16 млн евро «Браге» за Родриго Саласара.

«Что касается Саласара, есть игроки, с которыми клуб ведет переговоры. Конечно, их будет немного – один-два футболиста», – сказал главный тренер «Зенита».

Ранее клуб из Санкт-Петербурга подписал вингера «Ботафого» Луиса Энрике Андре.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoРодриго Саласар
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