Семак заявил, что «Зенит» планирует еще несколько трансферов зимой: «Их будет немного – один-два футболиста»

Сергей Семак заявил, что «Зенит» работает еще над несколькими трансферами зимой.

Ранее сообщалось , что петербуржцы заплатят 16 млн евро «Браге» за Родриго Саласара .

«Что касается Саласара, есть игроки, с которыми клуб ведет переговоры. Конечно, их будет немного – один-два футболиста», – сказал главный тренер «Зенита ».

Ранее клуб из Санкт-Петербурга подписал вингера «Ботафого» Луиса Энрике Андре.