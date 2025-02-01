Переговоры об аренде Рэшфорда из «МЮ» в «Виллу» на финальном этапе. Бирмингемцы покроют зарплату форварда

Маркус Рэшфорд близок к переходу в «Астон Виллу» на правах аренды.

По данным Фабрицио Романо, переговоры о трансфере находятся на финальном этапе. Аренда будет до июня, «Астон Вилла» покроет зарплату. Сейчас идут переговоры об опции выкупа.

Рэшфорд уже говорил с Унаи Эмери, он знает о желании «Астон Виллы» заполучить его.

Англичанин не играет за «Манчестер Юнайтед » с 12 декабря 2024 года по решению главного тренера команды Рубена Аморима, который перестал включать футболиста в заявку на матчи.

В этом сезоне Маркус Рэшфорд провел 15 матчей в АПЛ и забил четыре мяча. Его статистика – здесь .