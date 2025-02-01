Эмери одобрил аренду Рэшфорда в «Астон Виллу». Переговоры продолжаются

Маркус Рэшфорд может перейти в «Астон Виллу» на правах аренды.

По данным Фабрицио Романо, тренер Унаи Эмери одобрил сделку.

Отмечается, что вариант с форвардом «дорогой и сложный», но «Вилла » уже контактирует с представителями Рэшфорда. Переговоры продолжаются.

Рэшфорд не выходил на поле с 12 декабря. Он не попадает в состав «МЮ » семь матчей подряд.

Ранее стало известно , что переход Рэшфорда в «Барсу» почти невозможен.