Эмери одобрил аренду Рэшфорда в «Астон Виллу». Переговоры продолжаются
Маркус Рэшфорд может перейти в «Астон Виллу» на правах аренды.
По данным Фабрицио Романо, тренер Унаи Эмери одобрил сделку.
Отмечается, что вариант с форвардом «дорогой и сложный», но «Вилла» уже контактирует с представителями Рэшфорда. Переговоры продолжаются.
Рэшфорд не выходил на поле с 12 декабря. Он не попадает в состав «МЮ» семь матчей подряд.
Ранее стало известно, что переход Рэшфорда в «Барсу» почти невозможен.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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