Рэшфорд близок к переходу в «Астон Виллу» из «МЮ». Переговоры – на продвинутой стадии (MEN)

Маркус Рэшфорд близок к уходу из «Манчестер Юнайтед».

Переговоры о трансфере 27-летнего вингера в «Астон Виллу » находятся на продвинутой стадии, сообщает Manchester Evening News. Речь идет об аренде до конца сезона.

Англичанин не играет за «Манчестер Юнайтед » с 12 декабря 2024 года по решению главного тренера команды Рубена Аморима, который перестал включать футболиста в заявку на матчи.

В этом сезоне Маркус Рэшфорд провел 15 матчей в АПЛ и забил четыре мяча. Его статистика – здесь .