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Николсон о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Для меня это довольно сильный чемпионат. Нынешний «Спартак» – самый сильный за мое время, Станкович сплотил команду»

Шамар Николсон высказался о том, что Александр Кокорин назвал РПЛ «говном».

В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» оценил уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

– Хотелось спросить вас о словах Александра Кокорина, который назвал уровень РПЛ говном. Вы сейчас играете здесь, а до этого играли также во Франции. Можете ли вы сравнить уровень РПЛ с топовыми чемпионатами?

– Как вы видели, игроки из российского чемпионата уезжали и в Испанию, и в другие лиги. Для меня лично, с моей точки зрения, это не простая лига, а довольно сильный чемпионат. Любой игрок может сказать это вам.

– Если бы на следующий день российские клубы допустили к европейским турнирам, такие как Лига чемпионов, Лига Европы и другие, то чего бы вы могли добиться в них со «Спартаком», если бы это произошло завтра?

– Знаете, это было бы хорошо для нас. Я думаю, каждый бы хотел играть в этих турнирах. Смотря на то, что было раньше, российские клубы неплохо показывали себя в Европе, и «Спартак» был хорош в Лиге Европы в группе с «Наполи» и другими командами, а это топовые клубы.

– Как вы считаете, за все время, что вы являетесь игроком «Спартака», сейчас это самый сильный «Спартак», что вы видели или нет?

– Да, сейчас он самый сильный. Выделить что-то конкретно сложно, ведь каждая часть команды важна, но, наверное, самое важное — это тренер и то, как он сплотил команду, – сказал нападающий красно-белых.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
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