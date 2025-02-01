Палмер о кумире детства: «Руни. Я болел за «МЮ», Уэйн был лучшим»

Коул Палмер назвал Уэйна Руни кумиром детства.

– Здорово возвращаться на «Олд Траффорд». В детстве я ходил на этот стадион смотреть матчи.

– Кто был вашим кумиром в детстве?

– Руни . Очевидно, я болел за «Манчестер Юнайтед», и он был, наверное, лучшим игроком, когда я за ними наблюдал, – сказал хавбек «Челси » и воспитанник «Ман Сити».