Невилл о Палмере: «Фанаты «Челси» не рады видеть, как ты общаешься с Гвардиолой и улыбаешься после 1:3. Это было неправильно»
Вчера лондонский клуб проиграл в матче 23-го тура АПЛ со счетом 1:3. 22-летний хавбек «Челси» ранее выступал за «Ман Сити» и является воспитанником академии клуба.
«Скажу кое-что о Коуле Палмере. Он разговаривал с Пепом Гвардиолой на поле после игры и улыбался ему.
Коул – потрясающий игрок, просто великолепный, но знаете что: болельщики «Челси» не очень-то рады видеть, как ты общаешься с тренером соперника и улыбаешься после проигранного матча.
Поговорите в подтрибунке, я не против, просто я почувствовал, что это было неправильно. В этой ситуации я не смотрю на Пепа, он всегда так делает.
Я бы так не поступил, если бы проиграл 3:1 в гостях. А от Коула Палмера я ожидал большего во втором тайме», – сказал бывший игрок сборной Англии Гари Невилл на подкасте The Gary Neville Podcast.
Невилл об 1:3 «Челси» с «Сити»: «Позволили им сорваться с крючка. Это вопрос ментальности, нужно уметь адаптироваться. Их запрограммировали как роботов, они не смогли переключиться»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий