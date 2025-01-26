Невилл о Палмере: «Фанаты «Челси» не рады видеть, как ты общаешься с Гвардиолой и улыбаешься после 1:3. Это было неправильно»

Гари Невилл раскритиковал Коула Палмера за поведение после матча с «Ман Сити».

Вчера лондонский клуб проиграл в матче 23-го тура АПЛ со счетом 1:3. 22-летний хавбек «Челси » ранее выступал за «Ман Сити » и является воспитанником академии клуба.

«Скажу кое-что о Коуле Палмере. Он разговаривал с Пепом Гвардиолой на поле после игры и улыбался ему.

Коул – потрясающий игрок, просто великолепный, но знаете что: болельщики «Челси» не очень-то рады видеть, как ты общаешься с тренером соперника и улыбаешься после проигранного матча.

Поговорите в подтрибунке, я не против, просто я почувствовал, что это было неправильно. В этой ситуации я не смотрю на Пепа, он всегда так делает.

Я бы так не поступил, если бы проиграл 3:1 в гостях. А от Коула Палмера я ожидал большего во втором тайме», – сказал бывший игрок сборной Англии Гари Невилл на подкасте The Gary Neville Podcast.

Невилл об 1:3 «Челси» с «Сити»: «Позволили им сорваться с крючка. Это вопрос ментальности, нужно уметь адаптироваться. Их запрограммировали как роботов, они не смогли переключиться»