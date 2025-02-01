Палмер о том, кем бы стал после завершения карьеры: «Не знаю. Может, скаутом»
Коул Палмер порассуждал о том, кем хочет стать после завершения карьеры.
«Стать ТВ-экспертом? Я не думаю, что мои ответы будут достаточно длинными, чтобы стать им.
Я не знаю, чем буду заниматься. Может быть, стану скаутом», – сказал 22-летний игрок «Челси».
Опубликовано: Sports
Источник: Sky Sports
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