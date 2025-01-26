Невилл об 1:3 «Челси» с «Сити»: «Позволили им сорваться с крючка. Это вопрос ментальности, нужно уметь адаптироваться. Их запрограммировали как роботов, они не смогли переключиться»

Гари Невилл раскритиковал «Челси» за игру с «Манчестер Сити».

Лондонцы уступили манкунианцам (1:3) в 23-м туре АПЛ .

«Причина, по которой я буду строг к «Челси », заключается в том, что, по моему мнению, на поле много талантливых игроков, и они провели действительно хороший сезон. Они опережают по талантам такие команды, как «Ньюкасл », «Ноттингем Форест », «Борнмут ».

Я никогда не думал, что они смогут выиграть лигу в этом году, поэтому не ожидаю, что они выиграют каждый матч, но я был разочарован по двум причинам. Во-первых, когда я говорил о лузерах стоимостью в миллиард фунтов, я чувствовал, что они что-то показали, как было в первые 10 минут матча.

Они могли бы выйти вперед со счетом 2:0, но я упомянул, что игроки были запрограммированы как роботы. Если вы пропускаете, забиваете, если видите, что другая команда уязвима, или чувствуете нервозность на поле, вы должны уметь адаптироваться.

Опыт у них уже есть. Я смотрю на [Мойсеса] Кайседо, [Энцо] Фернандеса и даже на Коула Палмера, на то, что он сделал за последние 18 месяцев, на Риса Джеймса. Я смотрю на этих четверых, в частности, и думаю: «Вы должны были почувствовать, что справа в защите играет полузащитник [Матеуш] Нунеш, который не может толком бегать, вы должны были нанести удар в уязвимое место.

Я сказал это тогда, и они упустили реальную возможность, потому что перед матчем были запрограммированы играть определенным образом. Они не смогли полностью переключиться, игра изменилась. Думаю, если бы я был в «Юнайтед», я бы это почувствовал.

Им пришлось продолжать атаковать левым флангом. Они позволили им сорваться с крючка, это вопрос ментальности», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте The Gary Neville Podcast.