  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Невилл об 1:3 «Челси» с «Сити»: «Позволили им сорваться с крючка. Это вопрос ментальности, нужно уметь адаптироваться. Их запрограммировали как роботов, они не смогли переключиться»
7

Невилл об 1:3 «Челси» с «Сити»: «Позволили им сорваться с крючка. Это вопрос ментальности, нужно уметь адаптироваться. Их запрограммировали как роботов, они не смогли переключиться»

Гари Невилл раскритиковал «Челси» за игру с «Манчестер Сити».

Лондонцы уступили манкунианцам (1:3) в 23-м туре АПЛ.

«Причина, по которой я буду строг к «Челси», заключается в том, что, по моему мнению, на поле много талантливых игроков, и они провели действительно хороший сезон. Они опережают по талантам такие команды, как «Ньюкасл», «Ноттингем Форест», «Борнмут».

Я никогда не думал, что они смогут выиграть лигу в этом году, поэтому не ожидаю, что они выиграют каждый матч, но я был разочарован по двум причинам. Во-первых, когда я говорил о лузерах стоимостью в миллиард фунтов, я чувствовал, что они что-то показали, как было в первые 10 минут матча.

Они могли бы выйти вперед со счетом 2:0, но я упомянул, что игроки были запрограммированы как роботы. Если вы пропускаете, забиваете, если видите, что другая команда уязвима, или чувствуете нервозность на поле, вы должны уметь адаптироваться.

Опыт у них уже есть. Я смотрю на [Мойсеса] Кайседо, [Энцо] Фернандеса и даже на Коула Палмера, на то, что он сделал за последние 18 месяцев, на Риса Джеймса. Я смотрю на этих четверых, в частности, и думаю: «Вы должны были почувствовать, что справа в защите играет полузащитник [Матеуш] Нунеш, который не может толком бегать, вы должны были нанести удар в уязвимое место.

Я сказал это тогда, и они упустили реальную возможность, потому что перед матчем были запрограммированы играть определенным образом. Они не смогли полностью переключиться, игра изменилась. Думаю, если бы я был в «Юнайтед», я бы это почувствовал.

Им пришлось продолжать атаковать левым флангом. Они позволили им сорваться с крючка, это вопрос ментальности», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте The Gary Neville Podcast.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoМойсес Кайседо
logoЭнцо Фернандес
logoГари Невилл
logoНоттингем Форест
logoМанчестер Юнайтед
logoБорнмут
logoНьюкасл
logoРис Джеймс
logoКоул Палмер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Холанд о 3:1 с «Челси»: «Ужасное начало, но главное – не останавливаться и атаковать. Эдерсон уже ассистировал мне, он очень точен»
1125 января, 20:14
Мареска про 1:3 с «Ман Сити»: «Челси» мог забить 2-й гол два или три раза, тогда игра полностью изменилась бы. Мы прогрессируем, играем лучше, чем месяц-два назад»
2225 января, 20:13
У «Челси» 1 победа в 7 последних матчах АПЛ. Команда Марсеки опустилась на 6-е место
3425 января, 19:28
Рекомендуем
Главные новости
Неймар поблагодарил «Аль-Хилаль»: «Я отдал все силы, чтобы играть. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию, буду следить за развитием клуба и страны»
5только что
«Зенит» может улучшить предложение по Уэсли Винисиусу до 20 млн евро после травмы Караваева (Sport24)
2323 минуты назад
Александр Кокорин: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»
8634 минуты назад
Артета о результатах «Ман Сити»: «Когда задираешь планку так высоко, ты не можешь поднять ее еще выше. Все знают, как сильно я люблю Пепа, желаю ему всего наилучшего»
1053 минуты назад
Захарян возобновил тренировки с «Сосьедадом». 21-летний хавбек не играет с мая 2024-го из-за травм
24сегодня, 11:53
Неймар подпишет контракт с «Сантосом» на полгода без опции продления. Форвард хочет вернуться в Европу в следующем сезоне (Флориан Плеттенберг)
58сегодня, 11:25
Владимир Габулов: «Селихов – вратарь высочайшего уровня, игрок сборной. Непонятно, по какой причине «Спартак» его отпустил – у него отличный возраст и хорошие кондиции»
23сегодня, 11:14
Групповой этап ЛЧ подходит к концу! Успейте сделать замены в фэнтези
3сегодня, 11:00Фэнтези
Лукман пропустит игру с «Барсой» из-за травмы колена. Сроки восстановления вингера «Аталанты» определят после дополнительных тестов (Фабрицио Романо)
16сегодня, 10:58
Александр Гришин: «Антон Миранчук – средний футболист, в Швейцарии у него не получилось. Надо было оставаться в «Локомотиве», пойдя на уступки»
35сегодня, 10:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» может оставить Тулльберга тренером до конца сезона, если не договорится с Ковачем. Экс-тренер «Баварии» отказался от контракта на 6 месяцев (Sky Sport)
414 минут назад
«Алиссон». Мамардашвили – Феррану о том, почему не перешел в «Ливерпуль» прошлым летом
743 минуты назад
«Байер» арендует Эрмосо у «Ромы» до конца сезона без права выкупа
5сегодня, 11:47
«Тоттенхэму» интересны Гомес из «Лилля» и Диблинг из «Саутгемптона». Клуб хочет подписать 18-летнего англичанина в январе, но готов к сдвигу переговоров на лето (The Telegraph)
1сегодня, 11:35
Мостовой о Черчесове: «Каждый год тренеров увольняют, что здесь такого? Чего вы хотели от человека в сборной Казахстана? Он может возглавить любую команду в России»
10сегодня, 11:35
Нмеча выбыл на несколько недель из-за травмы связок. «Боруссия» вернет Озджана из «Вольфсбурга»
1сегодня, 11:17
«МЮ» подписывает 18-летнего Хевена. Защитник отказался продлевать контракт с «Арсеналом»
23сегодня, 10:58
«Аугсбург» арендовал Мергима Беришу у «Хоффенхайма» до конца сезона с правом выкупа
сегодня, 10:47Фото
Фоден о целях «Ман Сити»: «Минимум топ-4 АПЛ, стремиться к победе в ЛЧ и Кубке Англии. Из-за небольшого спада мы не должны терять веру»
6сегодня, 10:45
Капелло о замене Тео и Леау в перерыве с «Пармой»: «Согласен с Консейсау – неприемлемая игра во всех смыслах. Больше беспокоюсь за Эрнандеса – его мысли где-то в другом месте»
4сегодня, 10:14
Рекомендуем