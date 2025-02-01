Джон Кордоба: «РПЛ растет. Хороший чемпионат, ответственно заявляю»
Джон Кордоба высоко отозвался об уровне Мир РПЛ.
«РПЛ – хороший чемпионат, могу ответственно это заявить.
Да, есть ряд факторов, над которыми надо поработать. Но российский чемпионат растет», — сказал форвард «Краснодара».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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