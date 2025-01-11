  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «Все критиковали Угальде, кроме Мостового. Я про него еще в прошлом году говорил – было видно, как открывается, как укрывает мяч. Но лучшим форвардом РПЛ назвал бы Кордобу»
7

Александр Мостовой: «Все критиковали Угальде, кроме Мостового. Я про него еще в прошлом году говорил – было видно, как открывается, как укрывает мяч. Но лучшим форвардом РПЛ назвал бы Кордобу»

Александр Мостовой выбрал лучшего нападающего Мир РПЛ.

«Лучшим форвардом РПЛ назвал бы Кордобу. Не стал бы выделять то, чем он лучше Угальде или Тюкавина. Все-таки тут у каждого свое видение футбола.

Но если бы вы задавали вопрос, кого бы я подписал в свою команду, если выбирать из Кордобы, Тюкавина и Угальде, то я бы выбрал колумбийца. Но это мой выбор, кто-то другой может назвать Угальде или Тюкавина.

Хотя про Угальде полгода назад никто и слова не говорил. Все вокруг его критиковали, кроме Мостового.

У всех трех нападающих есть хорошие качества. Угальде сейчас вон как забивает. Хотя я про него еще в прошлом году говорил, когда он только появился. Уже тогда было видно, как паренек открывается, как укрывает мяч. Ему не хватало габаритов, какие есть у того же Кордобы, но Угальде берет другими качествами», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Мостовой: «Угальде критиковали все, кроме меня». Ха-ха-ха

Журналисты, которые звонят Мостовому для новостей. Зачем они это делают?

Я комментировал топов Португалии с Мостовым и Юраном. Вот как это было изнутри

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoАлександр Мостовой
logoКонстантин Тюкавин
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoДжон Кордоба
logoМанфред Угальде
logoКраснодар
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой: «На место Артура «Зенит» может купить еще троих таких же. Трансфер не провальный, хотя в 10 раз больше заплатили, чем «Спартак» за Виллиана Жозе»
8сегодня, 12:18
Мостовой про Батракова: «Не думаю, что его захочет хорошая команда в Европе. А узнают еще, какая зарплата, так вообще посмеются и развернутся сразу»
42сегодня, 09:12
Мостовой об Угальде: «Он сможет заиграть в «ПСЖ», почему нет? В «Спартак» тоже приходил ноунеймом. Конечно, вряд ли за него заплатят 50 млн евро»
8сегодня, 04:34
Рекомендуем
Главные новости
Мотту и Ваноли удалили после стычки у скамеек «Ювентуса» и «Торино». Она началась из-за падения Карамо перед штрафной «бьянконери»
512 минут назадФото
«Барселона» показала CSD, что вовремя направила документы о соответствии ФФП и регистрации Ольмо и Виктора. Ла Лига заявляла, что «блауграна» не успела. Совет по спорту будет разбираться
114 минут назад
Педри о возможном бойкоте сборной Испании из-за Ольмо: «Это ложь, в которую, надеюсь, никто не поверил. Я пытался утешить Дани, они с Виктором оказались в сложной ситуации»
726 минут назад
«ПСЖ» может купить Хвичу за 65-70 млн евро, контракт с зарплатой в 7-7,5 млн евро согласован еще летом. Парижане хотят опередить «МЮ» и поскорее задействовать вингера
1545 минут назад
Кубок Англии. 3-й раунд. «Ливерпуль» разгромил «Аккрингтон», «Челси» забил 5 голов «Моркэму», «Ман Сити» против «Солфорд Сити»
8758 минут назадLive
Лапорта о регистрации Ольмо и Виктора: «Барселона» могла бы избежать этой ситуации, если бы правила были корректно применены. К счастью, противоречия разрешены, игроки доступны»
20сегодня, 17:34
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Боруссии» Менхенгладбах, «Айнтрахт» победил «Санкт-Паули»
34сегодня, 17:30Live
Хусанов пройдет медосмотр в «Ман Сити» в начале недели. Защитника покупают за рекордные для «Ланса» 50 млн евро с учетом бонусов
41сегодня, 17:24
«Зенит» не будет бороться со «Спартаком» за Илича. Петербуржцы интересовались хавбеком «Торино» летом (Metaratings)
21сегодня, 17:14
«Ленивый, жирный, уродливый». Шченсны описал Левандовского в трех словах
24сегодня, 17:05
Ко всем новостям
Последние новости
Кокорин сделал ассист с «Пафосом». У форварда «Ариса» 7 мячей и 4 голевых паса в этом сезоне
4 минуты назадВидео
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». 3:0 – О`Райли сделал счет разгромным. Онлайн-трансляция
715 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». 1:1 – тренеры Мотта и Ваноли удалены, Влашич и Йылдыз забили. Онлайн-трансляция
1024 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Ренна», «Лион» уступил «Бресту», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Сент-Этьеном» в воскресенье
743 минуты назадLive
Мареска о 5:0 с «Моркэмом»: «Доволен результатом и игрой «Челси». Это было очень профессионально и серьезно»
145 минут назад
Предложение ЦСКА по защитнику «Лиона» Адриэлсону хуже, чем у «Андерлехта», заявил агент: «Вероятно, перейдет в Бельгию»
154 минуты назад
«Краснодар» близок к продаже Арутюняна «Академии Пушкаша». Согласовываются детали («Чемпионат»)
3сегодня, 17:40
«Реал» кланяется «Барсе», а «Барса» – «Реалу» из-за Суперлиги – проекта, в который никто не верит». Президент «Севильи» о молчании «Мадрида» по поводу регистрации Ольмо
4сегодня, 17:34
«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария». Кейн и Мюллер играют. Онлайн-трансляция
8сегодня, 17:31Live
Чемпионат Испании. «Эспаньол» против «Леганеса», «Атлетико» примет «Осасуну» в воскресенье, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Вильярреалом» в понедельник
3сегодня, 17:30Live
Рекомендуем