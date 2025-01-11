Александр Мостовой: «Все критиковали Угальде, кроме Мостового. Я про него еще в прошлом году говорил – было видно, как открывается, как укрывает мяч. Но лучшим форвардом РПЛ назвал бы Кордобу»

Александр Мостовой выбрал лучшего нападающего Мир РПЛ.

«Лучшим форвардом РПЛ назвал бы Кордобу . Не стал бы выделять то, чем он лучше Угальде или Тюкавина . Все-таки тут у каждого свое видение футбола.

Но если бы вы задавали вопрос, кого бы я подписал в свою команду, если выбирать из Кордобы, Тюкавина и Угальде, то я бы выбрал колумбийца. Но это мой выбор, кто-то другой может назвать Угальде или Тюкавина.

Хотя про Угальде полгода назад никто и слова не говорил. Все вокруг его критиковали, кроме Мостового.

У всех трех нападающих есть хорошие качества. Угальде сейчас вон как забивает. Хотя я про него еще в прошлом году говорил, когда он только появился. Уже тогда было видно, как паренек открывается, как укрывает мяч. Ему не хватало габаритов, какие есть у того же Кордобы, но Угальде берет другими качествами», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».

Мостовой: «Угальде критиковали все, кроме меня». Ха-ха-ха

Журналисты, которые звонят Мостовому для новостей. Зачем они это делают?

Я комментировал топов Португалии с Мостовым и Юраном. Вот как это было изнутри