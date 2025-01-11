Александр Мостовой: «Все критиковали Угальде, кроме Мостового. Я про него еще в прошлом году говорил – было видно, как открывается, как укрывает мяч. Но лучшим форвардом РПЛ назвал бы Кордобу»
«Лучшим форвардом РПЛ назвал бы Кордобу. Не стал бы выделять то, чем он лучше Угальде или Тюкавина. Все-таки тут у каждого свое видение футбола.
Но если бы вы задавали вопрос, кого бы я подписал в свою команду, если выбирать из Кордобы, Тюкавина и Угальде, то я бы выбрал колумбийца. Но это мой выбор, кто-то другой может назвать Угальде или Тюкавина.
Хотя про Угальде полгода назад никто и слова не говорил. Все вокруг его критиковали, кроме Мостового.
У всех трех нападающих есть хорошие качества. Угальде сейчас вон как забивает. Хотя я про него еще в прошлом году говорил, когда он только появился. Уже тогда было видно, как паренек открывается, как укрывает мяч. Ему не хватало габаритов, какие есть у того же Кордобы, но Угальде берет другими качествами», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Мостовой: «Угальде критиковали все, кроме меня». Ха-ха-ха
Журналисты, которые звонят Мостовому для новостей. Зачем они это делают?
Я комментировал топов Португалии с Мостовым и Юраном. Вот как это было изнутри
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