Терехин о Тюкавине: «Если забьет 15 за сезон – будет хороший результат. В сравнении с Угальде и Кордобой, Константин уступает фактурой только колумбийцу»
В текущем сезоне 22-летний форвард «Динамо» провел 21 матч за клуб во всех турнирах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
«Если Тюкавин забьет 15 мячей за сезон, это будет хороший результат для него. Он хорошо играет, у него есть моменты.
Если как-то сравнивать Тюкавина с Угальде и Кордобой, то он уступает только колумбийцу своей фактурой. В остальном у Тюкавина все есть. Он может отдать, забить, на команду сыграть. Очень умненький парень.
Поэтому, на мой взгляд, среди россиян на сегодняшний день Тюкавин – лучший нападающий. Он же еще и молодой», – сказал бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин.
Агент Тюкавина о желании «Спартака» подписать Тюкавина летом 2024-го: «Давали цифры гораздо большие, чем любые другие команды. Но это принципиальная вещь, Костя с пяти лет в «Динамо»
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