Терехин о Тюкавине: «Если забьет 15 за сезон – будет хороший результат. В сравнении с Угальде и Кордобой, Константин уступает фактурой только колумбийцу»

Олег Терехин высказался о сильных качествах Константина Тюкавина.

В текущем сезоне 22-летний форвард «Динамо » провел 21 матч за клуб во всех турнирах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

«Если Тюкавин забьет 15 мячей за сезон, это будет хороший результат для него. Он хорошо играет, у него есть моменты.

Если как-то сравнивать Тюкавина с Угальде и Кордобой , то он уступает только колумбийцу своей фактурой. В остальном у Тюкавина все есть. Он может отдать, забить, на команду сыграть. Очень умненький парень.

Поэтому, на мой взгляд, среди россиян на сегодняшний день Тюкавин – лучший нападающий. Он же еще и молодой», – сказал бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин .

Агент Тюкавина о желании «Спартака» подписать Тюкавина летом 2024-го: «Давали цифры гораздо большие, чем любые другие команды. Но это принципиальная вещь, Костя с пяти лет в «Динамо»