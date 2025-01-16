Мостовой о Смолове: «Не реализовался на сто процентов, но неудачной его карьеру не назовешь. В «Краснодаре» Федор уже доигрывает, а для голов есть Кордоба»
Александр Мостовой считает, что Федор Смолов не реализовал свой потенциал.
«Смолов не реализовал свой талант на сто процентов. Он мог добиться большего. Но карьеру Федора нельзя назвать неудачной. Он был лучшим бомбардиром РПЛ, играл в Испании.
Низкая результативность в «Краснодаре» не удивляет. Там от него голов не ждут. Федор уже доигрывает в «Краснодаре», а для забитых мячей там есть Кордоба», – сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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