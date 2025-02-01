Экс-хавбек «Динамо», «Урала» и «Пари НН» Сапета завершил карьеру

Бывший игрок «Динамо» Александр Сапета завершил карьеру.

35-летний Сапета станет тренером одной из команд системы «Пари НН », которая будет выступать в первенстве МФС «Приволжье».

«Все когда‑то заканчивается – и футбольная карьера тоже. Я играл до 35 лет. Считаю, что провел неплохую карьеру: поиграл в хороших клубах под руководством хороших тренеров. Получил жизненный и футбольный опыт – все пошло в копилочку.

За это время было много контактов как в футболе, так и за пределами поля. Не мог представить, что завершу карьеру в Нижнем Новгороде. Но «Пари НН» стал родным клубом.

А Нижний Новгород для меня – один из лучших городов в России. Признателен и клубу, и городу и за прошлые годы, и за будущие тоже. Все что ни делается – к лучшему», – сказал Сапета.

Сапета выступал за «Сатурн», московское «Динамо», «Урал », «Ростов », «Кубань », «Волгу», петербургское «Динамо» и «Нижний Новгород».

С московским «Динамо» он становился чемпионом ФНЛ. Полузащитник выступал за юношескую и молодежную сборные России. В 2006-м он стал победителем юношеского чемпионата Европы.