Сапета о «Динамо»: «Что Смолов на Audi РС6 подъезжает к Новогорску, было слышно за несколько километров. Ротенберг приезжал на тренировки с охранником, тот ждал его в холле, пока Боря бегал»

Александр Сапета рассказал про автомобили футболистов «Динамо».

– Классная машина была у Вороны (Андрея Воронина – Спортс”) – McLaren, у которого двери открываются вверх. Взял у Андрея Гусина .

Но самый быстрый все равно был Смол (Федор Смолов – Спортс”) на своей Audi РС6: 700 с чем-то лошадей – то, что Федя подъезжает к Новогорску, было слышно за несколько километров.

– У кого еще были классные тачки?

– У Бори Ротенберга был Cayenne. Ребята как-то решили подшутить: взяли и загнали этот джип прямо на середину поля. Выходим на тренировку, а он стоит. Все офигели, но больше всех в шоке был сам Боря: «### (блин – Спортс”), а как так?»

Мы с Борей еще в «Сатурне» пересекались. Там он приезжал на тренировки с личным охранником. Пока Боря бегал на поле, охранник ждал его в холле, перед раздевалками, – сказал бывший полузащитник «Динамо ».