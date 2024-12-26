«150 тысяч в Медиалиге – это потолок, а в РПЛ зарплата уносит тебя в другой мир. Но для этого нужно пройти путь». Сапета о доходах футболистов

Александр Сапета сравнил доходы в РПЛ и медиафутболе.

– Медиалига – это веселье: хи-хи-ха-ха, челленджи, музычка в раздевалке. Молодежь насмотрится этого всего на ютубах и думает: «Крутая тема. Дадут 150 тысяч в месяц – и я король». Мало кто понимает, что 150 в Медиалиге – это потолок. А в профессиональном футболе потолка нет.

Пойди поиграй за 60 тысяч во Вторую лигу, покажи себя хотя бы в пяти матчах и сразу перейдешь в другую зону, потом – в Первую лигу, где совершенно другие деньги. Про РПЛ я вообще молчу.

– ?

– Зарплата в клубе Премьер-лиги уносит тебя в совершенно другой мир. Но чтобы пройти этот путь, нужны выдержка и терпение. Ни того, ни другого у молодежи сейчас нет – характерных пацанов мало, – сказал бывший полузащитник «Динамо » и ФК «10».