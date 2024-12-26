«150 тысяч в Медиалиге – это потолок, а в РПЛ зарплата уносит тебя в другой мир. Но для этого нужно пройти путь». Сапета о доходах футболистов
Александр Сапета сравнил доходы в РПЛ и медиафутболе.
– Медиалига – это веселье: хи-хи-ха-ха, челленджи, музычка в раздевалке. Молодежь насмотрится этого всего на ютубах и думает: «Крутая тема. Дадут 150 тысяч в месяц – и я король». Мало кто понимает, что 150 в Медиалиге – это потолок. А в профессиональном футболе потолка нет.
Пойди поиграй за 60 тысяч во Вторую лигу, покажи себя хотя бы в пяти матчах и сразу перейдешь в другую зону, потом – в Первую лигу, где совершенно другие деньги. Про РПЛ явообще молчу.
– ?
– Зарплата в клубе Премьер-лиги уносит тебя в совершенно другой мир. Но чтобы пройти этот путь, нужны выдержка и терпение. Ни того, ни другого у молодежи сейчас нет – характерных пацанов мало, – сказал бывший полузащитник «Динамо» и ФК «10».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Sport24.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем