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  • Салах 1-м набрал 200 очков в фэнтези-турнире АПЛ. У полузащитника 19 голов и 13 ассистов в 22 матчах
Фэнтези
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Салах 1-м набрал 200 очков в фэнтези-турнире АПЛ. У полузащитника 19 голов и 13 ассистов в 22 матчах

Мохамед Салах 1-м преодолел 200-очковую планку в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе.

Полузащитник «Ливерпуля» забил «Ипсвичу» в игре 23-м туре. За матч у Салаха 8 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +5 за гол), и 203 очка в сумме за сезон. Египтянин 1-м набрал 200+ очков, у его ближайшего преследователя по этому показателю, Коула Палмера, 151. 

В АПЛ у Салаха 19 голов и 13 ассистов в 22 играх, он – лидер турнира по обоим показателям.

👉 Моя команда в фэнтези АПЛ

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
logoЛиверпуль
logoМохамед Салах
logoКоул Палмер
logoИпсвич
logoпремьер-лига Англия
logoФэнтези
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