Неймар подтвердил, что вернется в «Сантос»: «Только такой клуб может подарить мне любовь, в которой я нуждаюсь. Мои чувства к нему никогда не менялись»

Неймар подтвердил, что вернется в «Сантос».

Бразильский нападающий опубликовал соответствующее видео в социальной сети.

«Я не мог ждать до завтра, моя семья и друзья уже знают о моем решении. Я собираюсь подписать контракт с «Сантосом».

Хочу поблагодарить болельщиков по всему миру, которые так сильно ждали этого момента. Прошло почти 12 лет с тех пор, как я покинул этот клуб, но мои чувства к нему никогда не менялись.

Я прекрасно провел невероятное время в Эр-Рияде, Саудовская Аравия встретила меня нереальным образом, я был здесь очень счастлив. Но у меня была очень серьезная травма, которая помешала мне отплатить за эту привязанность на поле, как мне бы хотелось.

Я буду болеть за сборную на чемпионате мира 2034 года, саудовцы заслуживают этого, но мне нужно снова играть. Только такой клуб, как «Сантос», может подарить мне любовь, в которой я нуждаюсь», – сказал Неймар.

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