«Аль-Иттихад» подпишет Бергвейна из «Аякса» за 20+ млн евро. Его предпочли Галено из «Порту», несмотря на договоренность о трансфере за 50 млн

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«Аль-Иттихад» близок к подписанию Стевена Бергвейна.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Аякса» проходит медосмотр для саудовского клуба. «Аль-Иттихад» предпочел Бергвейна хавбеку «Порту» Вендерсону Галено, несмотря на устно согласованный трансфер бразильца за 50 миллионов евро.

Как сообщает De Telegraaf, «Аякс» и «Аль-Иттихад» обсуждают структуру выплат за трансфер Бергвейна – саудовцы предложили 22+2 миллиона евро, в то время как клуб из Амстердама хочет продать полузащитника за 20+5 миллионов евро, что позволит выплатить сумму трансфера в виде одного или двух траншей. Кроме того, «Аякс» настаивает на более легких условиях получения бонусов.

В сезоне-2023/24 Бергвейн отметился 12 голами и 4 ассистами в 24 матчах Эредивизи. Подробную статистику 26-летнего полузащитника можно найти здесь.

11 комментариев
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СА хорошо укрепляется на самом деле...
Те, кто это намеренно отрицают, видимо, бояться себе в этом признаться. Но факт остаётся фактом.
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В отличие от Млс Саудовская Аравия реально усиливает лигу хорошими игроками разного возраста.
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Может и с РПЛ кого-то подпишут за хорошую сумму? Что там Вендел или Клаудиньо?
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Ответ Кирилл Лавров
СА хорошо укрепляется на самом деле... Те, кто это намеренно отрицают, видимо, бояться себе в этом признаться. Но факт остаётся фактом.
фанатики МЛС лишь отрицают
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Стивен хорош, особенно после 90-ой минуты
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Серьезно усиливают лигу Саудовской Аравии год за годом.
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Ответ brodovan
У МЛС есть Величайший, этого уже достаточно. А арабы могут сколько угодно подписывать бразильских/европейских ноунеймов и сбитых лётчиков типа кринжа, это всё равно не изменит тот факт, что Величайший отказался от нефтяных миллиардов и уехал в США.
Ну Вы прямо уже Миранчука перехваливаете.
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Ответ Бестрофеник 2024
В отличие от Млс Саудовская Аравия реально усиливает лигу хорошими игроками разного возраста.
Усиливаются только несколько клубов, остальные клубы дно, что отрицательно влияет на общий уровень лиги. Слишком много матчей без интриги.
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