«Аль-Иттихад» подпишет Бергвейна из «Аякса» за 20+ млн евро. Его предпочли Галено из «Порту», несмотря на договоренность о трансфере за 50 млн

«Аль-Иттихад» близок к подписанию Стевена Бергвейна.

По данным инсайдера , полузащитник « » проходит медосмотр для саудовского клуба. «Аль-Иттихад» предпочел Бергвейна хавбеку «Порту» , несмотря на устно согласованный трансфер бразильца за 50 миллионов евро.

Как сообщает De Telegraaf, «Аякс» и « » обсуждают структуру выплат за трансфер – саудовцы предложили 22+2 миллиона евро, в то время как клуб из Амстердама хочет продать полузащитника за 20+5 миллионов евро, что позволит выплатить сумму трансфера в виде одного или двух траншей. Кроме того, «Аякс» настаивает на более легких условиях получения бонусов.

В сезоне-2023/24 Бергвейн отметился 12 голами и 4 ассистами в 24 матчах Эредивизи. Подробную статистику 26-летнего полузащитника можно найти здесь.