«Аль-Иттихад» подпишет Бергвейна из «Аякса» за 20+ млн евро. Его предпочли Галено из «Порту», несмотря на договоренность о трансфере за 50 млн
«Аль-Иттихад» близок к подписанию Стевена Бергвейна.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Аякса» проходит медосмотр для саудовского клуба. «Аль-Иттихад» предпочел Бергвейна хавбеку «Порту» Вендерсону Галено, несмотря на устно согласованный трансфер бразильца за 50 миллионов евро.
Как сообщает De Telegraaf, «Аякс» и «Аль-Иттихад» обсуждают структуру выплат за трансфер Бергвейна – саудовцы предложили 22+2 миллиона евро, в то время как клуб из Амстердама хочет продать полузащитника за 20+5 миллионов евро, что позволит выплатить сумму трансфера в виде одного или двух траншей. Кроме того, «Аякс» настаивает на более легких условиях получения бонусов.
В сезоне-2023/24 Бергвейн отметился 12 голами и 4 ассистами в 24 матчах Эредивизи. Подробную статистику 26-летнего полузащитника можно найти здесь.
Те, кто это намеренно отрицают, видимо, бояться себе в этом признаться. Но факт остаётся фактом.