«Порту» может обратиться в ФИФА из-за срыва трансфера Галено в «Аль-Иттихад» за 50 млн евро. Клуб считает, что сделка состоялась
«Порту» может обратиться в ФИФА из-за срыва трансфера Галено в «Аль-Иттихад».
Ранее сообщалось, что саудовский клуб предпочел покупку полузащитника «Аякса» Стевена Бергвейна сделке с Вендерсоном Галено, несмотря на устно согласованный трансфер бразильца за 50 миллионов евро.
При этом португальский клуб утверждает, что располагает документами, которые позволяют считать трансфер завершенным.
По данным A Bola, ситуация продвинулась настолько, что «Аль-Иттихад» прислал в Португалию частный самолет, на котором Галено должен был вылететь в Саудовскую Аравию.
Тем не менее, в какой-то момент саудовский клуб перестал выходить на связь с «Порту».
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