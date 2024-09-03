«Порту» может обратиться в ФИФА из-за срыва трансфера Галено в «Аль-Иттихад» за 50 млн евро. Клуб считает, что сделка состоялась

«Порту» может обратиться в ФИФА из-за срыва трансфера Галено в «Аль-Иттихад».

Ранее сообщалось, что саудовский клуб предпочел покупку полузащитника «Аякса» Стевена Бергвейна сделке с , несмотря на устно согласованный трансфер бразильца за 50 миллионов евро.

При этом португальский клуб утверждает, что располагает документами, которые позволяют считать трансфер завершенным.

По данным A Bola, ситуация продвинулась настолько, что « » прислал в Португалию частный самолет, на котором Галено должен был вылететь в Саудовскую Аравию.

Тем не менее, в какой-то момент саудовский клуб перестал выходить на связь с «Порту».