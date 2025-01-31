«Аль-Ахли» за 50 млн евро может купить Галено из «Порту». Клубы ведут переговоры

Галено близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.

«Аль-Ахли » ведет переговоры с «Порту» о покупке 27-летнего бразильского полузащитника.

Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Галено забил 8 голов в 18 матчах чемпионата Португалии. Статистику футболиста можно изучить здесь .