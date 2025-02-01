«Челси» договорился с «Торино» о трансфере Казадеи за 15 млн евро и 25% от суммы перепродажи (Фабрицио Романо)
«Челси» продаст Чезаре Казадеи «Торино» за 15 млн евро.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка между лондонцами и итальянским клубом полностью согласована, 22-летний полузащитник уже прошел медосмотр.
Сумма трансфера составит 15 миллионов евро, также «Челси» сохранит 25% от суммы следующего трансфера итальянца.
Официальное объявление о трансфере Казадеи ожидается в ближайшее время.
В этом сезоне хавбек принял участие в 6 матчах «Челси» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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