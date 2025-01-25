«Челси» продаст Казадеи «Лацио» за 12 млн евро и 25% при перепродаже
«Челси» заключит сделку с «Лацио».
По сведениям инсайдера Альфредо Педуллы, лондонцы продадут римлянам полузащитника Чезаре Казадеи. «Синие» получат 12 млн евро и 25% при перепродаже.
Отмечается, что стороны еще могут остановиться на варианте с гарантированными 10 млн евро, 1 млн в виде бонусов и 30% от суммы следующего трансфера итальянца, однако в любом случае решение о переходе уже принято.
В этом сезоне Казадеи принял участие в шести матчах «Челси», не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы
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