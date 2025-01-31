«МЮ» покупает Доргу за 30+5 млн евро. Защитник «Лечче» прилетит на медосмотр в субботу
Патрик Доргу на выходных должен стать футболистом «Манчестер Юнайтед».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что прибытие защитника на медосмотр запланировано на субботу, до конца недели он должен быть оформлен в качестве новичка манкунианцев.
«Лечче» получит 30 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.
В этом сезоне на счету 20-летнего футболиста 21 игра в Серии А и 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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