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«Лацио» отказался от Илича из-за травматичности. Барони был заинтересован в хавбеке, но руководство клуба не захотело рисковать («СЭ»)

«Лацио» не решился подписывать Ивана Илича из-за его травматичности.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», именно по этой причине римский клуб не стал делать предложение «Торино» по игроку.

Главный тренер римлян Марко Барони заинтересован в услугах 23-летнего хавбека, однако руководство клуба не хочет рисковать и платить около 20 миллионов евро за футболиста, который подвержен травмам и не отличается стабильностью.

Вместо Илича «Лацио» сделал попытку приобрести итальянца Чезаре Казадеи, принадлежащего «Челси». Борьбу за этого 22-летнего полузащитника ведет и «Торино».

Илич, как сообщалось ранее, близок к переходу в «Спартак».

«Спартак» и Илич согласовали условия контракта. Хавбеком «Торино» интересовался «Лацио» (Орацио Аккомандо)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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