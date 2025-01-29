«Лацио» отказался от Илича из-за травматичности. Барони был заинтересован в хавбеке, но руководство клуба не захотело рисковать («СЭ»)

«Лацио» не решился подписывать Ивана Илича из-за его травматичности.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », именно по этой причине римский клуб не стал делать предложение «Торино» по игроку.

Главный тренер римлян Марко Барони заинтересован в услугах 23-летнего хавбека, однако руководство клуба не хочет рисковать и платить около 20 миллионов евро за футболиста, который подвержен травмам и не отличается стабильностью.

Вместо Илича «Лацио» сделал попытку приобрести итальянца Чезаре Казадеи , принадлежащего «Челси ». Борьбу за этого 22-летнего полузащитника ведет и «Торино».

Илич, как сообщалось ранее, близок к переходу в «Спартак».

«Спартак» и Илич согласовали условия контракта. Хавбеком «Торино» интересовался «Лацио» (Орацио Аккомандо)