«Аль-Наср» Роналду хотел подписать Леау за 70-85 млн евро. «Милан» отказал в переговорах

«Аль-Наср» намеревался подписать Рафаэла Леау.

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, клуб, в котором играет Криштиану Роналду , ищет вингера для усиления линии нападения.

На этой неделе клуб, готовый потратить на игрока от 70 до 85 млн евро, пытался договориться о трансфере вингера «Милана ».

Однако миланцы не стали вести переговоры, поскольку трансферное окно Саудовской Аравии близко к закрытию, а возможностей для переговоров на этом рынке мало.

Напомним, сейчас «Аль-Наср » возглавляет Стефано Пиоли , покинувший «Милан» по окончании прошлого сезона.