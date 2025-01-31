«Аль-Наср» Роналду хотел подписать Леау за 70-85 млн евро. «Милан» отказал в переговорах
«Аль-Наср» намеревался подписать Рафаэла Леау.
Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, клуб, в котором играет Криштиану Роналду, ищет вингера для усиления линии нападения.
На этой неделе клуб, готовый потратить на игрока от 70 до 85 млн евро, пытался договориться о трансфере вингера «Милана».
Однако миланцы не стали вести переговоры, поскольку трансферное окно Саудовской Аравии близко к закрытию, а возможностей для переговоров на этом рынке мало.
Напомним, сейчас «Аль-Наср» возглавляет Стефано Пиоли, покинувший «Милан» по окончании прошлого сезона.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем