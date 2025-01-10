Рафаэл Леау: «Мечтаю о «Золотом мяче», но выиграть ЛЧ с «Миланом» – главная цель»
Рафаэл Леау назвал победу в Лиге чемпионов своей главной целью.
«Невозможно всегда играть в полную силу. Есть матчи, в которых вы мало что можете сделать, но я понял, что футбол изменился, и статистика значит больше, чем производительность.
Я стараюсь стать более агрессивным перед воротами. Конечно, я мечтаю о «Золотом мяче», но для меня самое главное – выиграть большой трофей с командой. Все стальное – следствие, поэтому моя первая цель – выиграть Лигу чемпионов.
Знаю, что для этого я должен делать разницу в каждом матче. Отныне все они будут для нас как финалы, но нет ничего невозможного», – заявил вингер «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
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