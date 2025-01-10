Рафаэл Леау: «Мечтаю о «Золотом мяче», но выиграть ЛЧ с «Миланом» – главная цель»

Рафаэл Леау назвал победу в Лиге чемпионов своей главной целью.

«Невозможно всегда играть в полную силу. Есть матчи, в которых вы мало что можете сделать, но я понял, что футбол изменился, и статистика значит больше, чем производительность.

Я стараюсь стать более агрессивным перед воротами. Конечно, я мечтаю о «Золотом мяче», но для меня самое главное – выиграть большой трофей с командой. Все стальное – следствие, поэтому моя первая цель – выиграть Лигу чемпионов.

Знаю, что для этого я должен делать разницу в каждом матче. Отныне все они будут для нас как финалы, но нет ничего невозможного», – заявил вингер «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.