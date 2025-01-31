Радимов о «Спартаке» в РПЛ: «Если хотят бороться за первое место – надо думать об усилениях. Этих футболистов хватит, чтобы бороться за тройку»
Владислав Радимов считает, что «Спартак» должен усилить состав ради чемпионства.
Вчера красно-белые обыграл «Краснодар» (3:2) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.
«Мне очень понравилось движение на определенных отрезках. Ну и количество голов не может не радовать зрителей. Эти сборы для кого‑то из футболистов –доказать, чтобы остаться в команде.
Станковичу и «Спартаку» усиления необходимы. Если ты хочешь бороться за тройку, наверное, этих футболистов хватит. А если хочешь бороться за первое место – надо думать об усилениях, – сказал экс-игрок сборной России.
После 18 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает третье место в таблице с 37 очками. Лидирующие «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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