Радимов о «Спартаке» в РПЛ: «Если хотят бороться за первое место – надо думать об усилениях. Этих футболистов хватит, чтобы бороться за тройку»

Владислав Радимов считает, что «Спартак» должен усилить состав ради чемпионства.

Вчера красно-белые обыграл «Краснодар» (3:2) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Мне очень понравилось движение на определенных отрезках. Ну и количество голов не может не радовать зрителей. Эти сборы для кого‑то из футболистов –доказать, чтобы остаться в команде.

Станковичу и «Спартаку » усиления необходимы. Если ты хочешь бороться за тройку, наверное, этих футболистов хватит. А если хочешь бороться за первое место – надо думать об усилениях, – сказал экс-игрок сборной России.

После 18 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает третье место в таблице с 37 очками. Лидирующие «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков.