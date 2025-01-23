Мостовой об отстранении Помазуна из-за возможного перехода в «Спартак»: «ЦСКА поступил неправильно. Акинфеев тоже должен когда-то закончить»
Александр Мостовой не согласен с отстранением Ильи Помазуна в ЦСКА.
Армейцы отлучили вратаря от команды после того, как тот допустил свой переход в «Спартак».
«Думаю, ЦСКА поступил неправильно. Честно говоря, я не читал интервью. Может, там как-то по-другому это было сказано. Может, были еще какие-то слова, выражения. От этого многое зависит.
Но если бы мне сказали, что все это произошло из-за того, что он сказал, что хотел бы перейти в «Спартак», то я бы сказал, что ничего страшного. Тем более в ЦСКА уже сколько лет стоит Игорь Акинфеев, и ты понимаешь, что постоянно сидишь в запасе. Но Игорь тоже должен когда-то закончить. Здесь еще есть и такой вариант», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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