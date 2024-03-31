Илья Помазун: «В контракте с ЦСКА нет запретов на переход в «Спартак». Все в жизни бывает» 

Илья Помазун допустил, что в будущем мог бы перейти в «Спартак».

В настоящее время вратарь ЦСКА выступает за «Урал» на правах аренды.

— Ты игрок ЦСКА. У тебя нет никаких запретов в вопросе возможного перехода в «Спартак»?

— Никаких. В контракте с ЦСКА запретов на переход в «Спартак» нет.

— А личных? По типу того, что раз ты игрок ЦСКА, значит, никогда не перейдешь в «Спартак»?

— Все в жизни бывает, — сказал Помазун.

«Спартак» хочет купить Помазуна зимой. «Урал» не намерен отпускать вратаря, но ЦСКА может отозвать его из аренды («РБ Спорт»)