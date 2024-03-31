Илья Помазун: «В контракте с ЦСКА нет запретов на переход в «Спартак». Все в жизни бывает» 

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Урал Илья Помазун Чемпионат.com Футбол

Илья Помазун допустил, что в будущем мог бы перейти в «Спартак».

В настоящее время вратарь ЦСКА выступает за «Урал» на правах аренды.

— Ты игрок ЦСКА. У тебя нет никаких запретов в вопросе возможного перехода в «Спартак»?

— Никаких. В контракте с ЦСКА запретов на переход в «Спартак» нет.

— А личных? По типу того, что раз ты игрок ЦСКА, значит, никогда не перейдешь в «Спартак»?

— Все в жизни бывает, — сказал Помазун.

«Спартак» хочет купить Помазуна зимой. «Урал» не намерен отпускать вратаря, но ЦСКА может отозвать его из аренды («РБ Спорт»)

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30 комментариев
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Так Помазуну уже 27, 4 года играет в основе РПЛ, конечно если Акинфеев будет ещё 5 лет играть то нужно искать себе команду поамбициознее Урала.
+31
-2
+29
Илью можно понять, под кэпом сидеть можно еще годами, а он заслужил быть первым номером в более сильном клубе, чем Урал. Хотя и не хотелось бы его в Спартаке видеть.
+21
-1
+20
Хочу обратиться к болельщикам ЦСКА, настоящим а не фонаря. Помазун проффи, футбол его профессия. И не надо забывать, что его отец играл за Спартак.
+18
-6
+12
Пошел прогрев))
+9
-1
+8
Ответ Алексей Полиенков
Блин, лучше бы его в ЦСКА наигрывали потихоньку вместо Акинфеева. Чередовали бы матчи.
Так он хочет быть первым номером и играть постоянно, зачем это им обоим?
+7
0
+7
Помазун красава. Не стал пустозвонить о "патриотизме" клубу, в отличие от некотрых...
+6
-1
+5
Перейти в Спартак - это сразу похоронить карьеру)) Вратарю особенно))
+5
-1
+4
Могу конечно только предположить, что Помазун уедет в Европу. Как бы ни было, но в тройку лучших вратарей Премьер-лиги он точно входит.
+4
0
+4
Ответ dreamstep
Так Помазуну уже 27, 4 года играет в основе РПЛ, конечно если Акинфеев будет ещё 5 лет играть то нужно искать себе команду поамбициознее Урала.
Блин, лучше бы его в ЦСКА наигрывали потихоньку вместо Акинфеева. Чередовали бы матчи.
+6
-5
+1
Ответ TheSportNik
Помазун уже давно должен быть основным голкипером ЦСКА, вспоминается как он уже в лиге Европы вытащил матч против Эспаньола в Испании, там ЦСКА выиграл 1:0 и вратарь был героем матча. У ЦСКА сейчас очень сильная оборона, не сравнить с Уралом, потому Илья много выручает, со Спартаком сделал результат. 5-6 млн.евро наверно цена Помазуна, но зато это голкипер лет на 10 примерно.
Не смеши. Помазун абсолютно средний вратарь и явно не уровня ЦСКА. Лучше ждать пока Тороп подрастёт.
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Ответ TheSportNik
Помазун уже давно должен быть основным голкипером ЦСКА, вспоминается как он уже в лиге Европы вытащил матч против Эспаньола в Испании, там ЦСКА выиграл 1:0 и вратарь был героем матча. У ЦСКА сейчас очень сильная оборона, не сравнить с Уралом, потому Илья много выручает, со Спартаком сделал результат. 5-6 млн.евро наверно цена Помазуна, но зато это голкипер лет на 10 примерно.
Очень сильная оборона)))) Вчера наблюдали.
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Ответ heivani
Могу конечно только предположить, что Помазун уедет в Европу. Как бы ни было, но в тройку лучших вратарей Премьер-лиги он точно входит.
В Европу? В смысле в Эстонию? Кому он нужен в Европе, его там никто не знает.
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Ответ морская01
Скажите,уважаемый,а чем Спартак амбициознее Урала?
Тем, что у него амбиции по-больше.
Значение этого слова, хотя бы в Вики - глянь...
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Ответ Arthur Nowack
Так он хочет быть первым номером и играть постоянно, зачем это им обоим?
Тогда ситуация сложная. Неизвестно, сколько ещё Игорь сможет играть на высоком уровне. Сейчас Помазуна упустим, а потом будем логти кусать и ломать голову, кем Игоря заменить.
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Ответ Arthur Nowack
Так он хочет быть первым номером и играть постоянно, зачем это им обоим?
Есть выход. Помазун в ЦСКА, Акинфеев в Спартак)
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Ответ dreamstep
Так Помазуну уже 27, 4 года играет в основе РПЛ, конечно если Акинфеев будет ещё 5 лет играть то нужно искать себе команду поамбициознее Урала.
Скажите,уважаемый,а чем Спартак амбициознее Урала?
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Ответ dreamstep
Так Помазуну уже 27, 4 года играет в основе РПЛ, конечно если Акинфеев будет ещё 5 лет играть то нужно искать себе команду поамбициознее Урала.
Акинфееву уже 38. Какие 5 лет? 2-3 года максимум. Он уже не может никуда прыгать не может. Читает игру он круто, но со стоячим вратарём ЦСКА вообще ловить нечего будет.
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Помазун уже давно должен быть основным голкипером ЦСКА, вспоминается как он уже в лиге Европы вытащил матч против Эспаньола в Испании, там ЦСКА выиграл 1:0 и вратарь был героем матча.
У ЦСКА сейчас очень сильная оборона, не сравнить с Уралом, потому Илья много выручает, со Спартаком сделал результат.
5-6 млн.евро наверно цена Помазуна, но зато это голкипер лет на 10 примерно.
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не жду этого вратаря...нет мнения, что он по игре сильнее текущих...
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ну а к чему этот запрет...
каждый армеец понимает... даже перейдя в Спартак он всё равно будет играть за ЦСКА
Рома Широков не даст соврать...
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Помазун : ибо никогда не знаешь за кого болел с детства
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