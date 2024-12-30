Агент о будущем Помазуна в ЦСКА: «Будет хорошее предложение – уйдет. Пока он тренируется индивидуально»
Агент Ильи Помазуна оценил вероятность ухода вратаря из ЦСКА.
В этом сезоне 28-летний голкипер не провел ни одного матча, ранее он выступал 4 года на правах аренды в «Урале». Контракт Помазуна с армейцами рассчитан до июня 2028 года.
— Увидел информацию о том, что «Спартак» изучает возможность трансфера Ильи Помазуна.
— Кто что там написал, какие‑то слухи и прочее я обсуждать не буду.
— С ЦСКА вы будете разговаривать, чтобы они отпустили Илью в зимнее трансферное окно?
— Будет хорошее предложение, он уйдет. Пока он тренируется индивидуально, — сказал Алексей Сафонов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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