Агент о будущем Помазуна в ЦСКА: «Будет хорошее предложение – уйдет. Пока он тренируется индивидуально»

Агент Ильи Помазуна оценил вероятность ухода вратаря из ЦСКА.

В этом сезоне 28-летний голкипер не провел ни одного матча, ранее он выступал 4 года на правах аренды в «Урале». Контракт Помазуна с армейцами рассчитан до июня 2028 года.

— Увидел информацию о том, что «Спартак» изучает возможность трансфера Ильи Помазуна.

— Кто что там написал, какие‑то слухи и прочее я обсуждать не буду.

— С ЦСКА вы будете разговаривать, чтобы они отпустили Илью в зимнее трансферное окно?

— Будет хорошее предложение, он уйдет. Пока он тренируется индивидуально, — сказал Алексей Сафонов .