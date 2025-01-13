Агент Помазуна об отстранении вратаря в ЦСКА: «Не считаю, что он неправ, каждый имеет право высказать мнение. Не понимаю, почему решили сделать такую хрень»
Агент Ильи Помазуна высказался о ситуации футболиста в ЦСКА.
«Как его отстранил ЦСКА от тренировок, ситуация не поменялась. Это позиция клуба, я на это повлиять не могу.
Я всегда на стороне своего футболиста. Тем более не считаю, что он в этой ситуации неправ. Каждый имеет право высказать свое мнение. Почему решили сделать такую хрень [отстранить от тренировок], я не понимаю.
Мы ищем варианты. Думаю, ЦСКА тоже. Понятно, что пора расставаться.
Как будет что‑то конкретное, я скажу. А идея разводить хайп мне не очень нравится», – сказал представитель футболиста Алексей Сафонов.
Николич об отстранении Помазуна: «Игроку ЦСКА нельзя переходить в «Спартак» и наоборот. И нельзя даже говорить об этом. Можно, но тогда ты не будешь играть здесь»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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