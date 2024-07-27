Сергей Семак: «Миллер заходил в раздевалку, поздравил «Зенит» с победой. Он в любых ситуациях рядом, пытается сделать все, чтобы была польза для команды. За это большое спасибо»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер Футбол

Сергей Семак отметил влияние Алексея Миллера на «Зенит».

– Сегодня на матче был Алексей Борисович Миллер. Заходил ли он в раздевалку после матча?

– Да, он заходил в раздевалку, поздравил команду с победой. Ему, как болельщику «Зенита», конечно, приятно побеждать и приятно видеть такое количество забитых мячей. Но, я думаю, самое важное, что он в любых ситуациях – и тогда, когда у нас все хорошо получается, и когда не очень хорошо – всегда рядом с командой. Пытается сделать все, чтобы была польза для команды.

И за это ему большое спасибо. И от меня, и от ребят тоже, – сказал главный тренер «Зенита».

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74 комментария
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Ответ Злодей Спб
Комментарий скрыт
Тебе про рекордные убытки Газпрома и при этом рекордные траты Зенита мама еще не рассказала?
+75
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А когда же Миллер работает?
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Не надоело ему еще любоваться собой через ручных журналистов и их наводящие вопросы?
+51
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Ответ оле - топ юрген - клоп
Не надоело ему еще любоваться собой через ручных журналистов и их наводящие вопросы?
Дядя муж секретутки солнцеликого... Только представь сколько он всего натерпелся по пути наверх. У него комплексов лет на 100 припасено)
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Милля прям на свои кровные построил Зенит и упивается.
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Начало названия новости звучит как начало анекдота.
"Заходит Миллер..."
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Если так пойдет,то Миллер скоро сам сможет выходить.Зенит делает результат и потом на пару минут выходит связка Миллер-Медведев.
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Прям как Ротенберг. Удивительно что все эти мерзкие личности за счет страны пиарят себя и свои игрушки. Сразу +5см
+18
-8
+10
Ответ ARAMIS777
Начало названия новости звучит как начало анекдота. "Заходит Миллер..."
Заходит как-то Миллер в раздевалку Зенита, а там Дзюба с Азмуном победу празднуют.
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Вот что Газпром животворящий делает.
+10
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Заходит Миллер в раздевалку, а там приглашённые судьи чай пьют.
"Спартаковская" - догадался Миллер.
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Ответ оле - топ юрген - клоп
Не надоело ему еще любоваться собой через ручных журналистов и их наводящие вопросы?
Миллер, любые траты - за ваши деньги.)
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А вас Семак, я попрошу остаться!
+7
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Ответ Алексей Горланов
Заходит как-то Миллер в раздевалку Зенита, а там Дзюба с Азмуном победу празднуют.
И спрашивают его: "Третьим будешь?"
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Ответ Andreas Soffliggare
А когда же Миллер работает?
А сегодня суббота, выходной день.
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Главное, чтобы Семак не превратился в Ротенберга!!! 😉😉😉
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Ответ Алексей Горланов
Заходит как-то Миллер в раздевалку Зенита, а там Дзюба с Азмуном победу празднуют.
Заходит как-то Костин и Пивоваров в раздевалку Динамо в Краснодаре, а там сидит позор России
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Ответ Камбоджа Иванов
А Миллер виноват, что теперь он поставляет газ в Индию по низкой цене, а не в Европу по более высокой?)
Конечно виноват. Он как глава компании должен анализировать обстановку и просчитывать риски.В США за такие потери он давно в тюряге бы сидел.
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Ответ arbatskaalinia
Чушь - это когда миллиардные убытки и никакой ответственности нет. Глава Кроустрайк тоже нанёс государству миллиардные убытки?
Глава Кроустрайк тоже нанёс государству миллиардные убытки?

Да, и не одной стране даже.
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Ответ Всё знаю
зенит был в раздевалке Динамо в Краснодаре??? ты шо употребляешь?
Там был позор России, которому хватало одного очка до титула)
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А потом обижаются что "зенит позор российского футбола"
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всё делает для Зенита, ага, а акционерам газпрома уже два года дивиденды не выплачивают
такое оно, национальное достояние
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Шавки гавкают, Зенит побеждает.
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Вот бы он пользу зениту приносил за свой личный счет а не за счет государства.Когда то это закончится.
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Ответ rom-alexandr
Прямо лижет и лижет, иначе в уфу как обычно
Да лучше в Уфу, чем в ваш Спартак получать проклятья, как Аленичев, Каррера, Тедеско, Абаскаль, Станкович и т.д. Причем Каррера даже после успеха, хоть и подаренного Будогосским
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наш Алекперов завтра зайдет утешить?🤔

бгг
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Миллер красава!
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Ответ оле - топ юрген - клоп
Не надоело ему еще любоваться собой через ручных журналистов и их наводящие вопросы?
А как он собой любуется? Просто не понял. Вроде просто вопрос задали, он при чем?
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Ответ Всё знаю
Так вроде позор Российского футбола стал чемпионом. Поэтому я повторю вопрос - ты шо употребляешь там?
Позор российского футбола после матча в Краснодаре только один - он напрямую связан с Костиным и Пивоваровым
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Ответ Голос_Разума
Тебе про рекордные убытки Газпрома и при этом рекордные траты Зенита мама еще не рассказала?
Я так понимаю, что ваша мама недалеко по образованности ушла. Про убытки слышала, а с чем они связаны, уже, к сожалению, нет.
Да и зачем это в конце концов
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