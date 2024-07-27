Сергей Семак: «Миллер заходил в раздевалку, поздравил «Зенит» с победой. Он в любых ситуациях рядом, пытается сделать все, чтобы была польза для команды. За это большое спасибо»
Сергей Семак отметил влияние Алексея Миллера на «Зенит».
– Сегодня на матче был Алексей Борисович Миллер. Заходил ли он в раздевалку после матча?
– Да, он заходил в раздевалку, поздравил команду с победой. Ему, как болельщику «Зенита», конечно, приятно побеждать и приятно видеть такое количество забитых мячей. Но, я думаю, самое важное, что он в любых ситуациях – и тогда, когда у нас все хорошо получается, и когда не очень хорошо – всегда рядом с командой. Пытается сделать все, чтобы была польза для команды.
И за это ему большое спасибо. И от меня, и от ребят тоже, – сказал главный тренер «Зенита».
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"Заходит Миллер..."
"Спартаковская" - догадался Миллер.
Да, и не одной стране даже.
такое оно, национальное достояние
бгг
Да и зачем это в конце концов