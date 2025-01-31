Динияр Билялетдинов: «Успех Головина и Сафонова в ЛЧ никак не значим для российского футбола. Лично для них это хорошая история»
Динияр Билялетдинов высказался об игре Александра Головина и Матвея Сафонова в ЛЧ.
По итогам общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» Сафонова занял 15-е место, а «Монако» Головина – 17-е. В предварительном раунде плей-офф команды могут сыграть друг с другом.
«Сейчас успех Головина и Сафонова в Лиге чемпионов никак не значим для российского футбола. Это значимо для каждого футболиста в отдельности. Наверное, приятно сыграть в Лиге чемпионов в квалификации.
Сейчас, если они вышли в плей-офф, то будет серьезная подготовка и соперники более сильные. На нашем футболе это никак не отразится, по крайней мере. А лично, конечно, это хорошая история», – сказал экс-игрок «Локомотива», «Эвертона» и сборной России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
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