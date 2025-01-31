Хендерсон отказывается играть за «Аякс». Экс-хавбек «Ливерпуля» настаивает на переходе в «Монако»

В «Аяксе» недовольны поведением Джордана Хендерсона.

Капитан был лишен повязки перед игрой с «Галатасараем» (2:1) в Лиге Европы.

De Telegraaf утверждает, что англичанин сообщил амстердамскому клубу, что не будет играть, если его не отпустят в «Монако ». Хавбек нацелен на переход, несмотря на рассчитанный до 2026 года контракт с «Аяксом ». При этом нидерландцы не хотят расставаться с Хендерсоном .

В этом сезоне бывший футболист «Ливерпуля» провел в Эредивизи 17 игр и сделал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .