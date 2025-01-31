Хендерсон отказывается играть за «Аякс». Экс-хавбек «Ливерпуля» настаивает на переходе в «Монако»
В «Аяксе» недовольны поведением Джордана Хендерсона.
Капитан был лишен повязки перед игрой с «Галатасараем» (2:1) в Лиге Европы.
De Telegraaf утверждает, что англичанин сообщил амстердамскому клубу, что не будет играть, если его не отпустят в «Монако». Хавбек нацелен на переход, несмотря на рассчитанный до 2026 года контракт с «Аяксом». При этом нидерландцы не хотят расставаться с Хендерсоном.
В этом сезоне бывший футболист «Ливерпуля» провел в Эредивизи 17 игр и сделал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: De Telegraaf
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