Хендерсон близок к переходу в «Монако» Головина. Контракт – до 2026-го (Фабрицио Романо)

Джордан Хендерсон близок к переходу в «Монако».

Сделка по трансферу 34-летнего полузащитника «Аякса » во французский клуб почти завершена, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Экс-хавбек «Ливерпуля » подпишет контракт до 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Хендерсон провел 17 матчей и отметился 4 результативными передачами. Его подробная статистика здесь.