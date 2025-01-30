Хендерсон близок к переходу в «Монако» Головина. Контракт – до 2026-го (Фабрицио Романо)
Джордан Хендерсон близок к переходу в «Монако».
Сделка по трансферу 34-летнего полузащитника «Аякса» во французский клуб почти завершена, пишет инсайдер Фабрицио Романо.
Экс-хавбек «Ливерпуля» подпишет контракт до 2026 года.
В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Хендерсон провел 17 матчей и отметился 4 результативными передачами. Его подробная статистика здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем