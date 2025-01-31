Артур ближе к «Жироне», чем к «Сантосу». Испанский клуб готов платить хавбеку «Ювентуса» больше

Артур ближе к переходу в «Жирону», чем в «Сантос».

Оба клуба борются за право арендовать полузащитника «Ювентуса ».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что испанская команда готова выплачивать хавбеку больший процент зарплаты, чем бразильская, а потому лидирует в борьбе за него.

В этом сезоне 28-летний футболист еще не играл. Его статистику можно изучить здесь .