Артур ближе к «Жироне», чем к «Сантосу». Испанский клуб готов платить хавбеку «Ювентуса» больше
Артур ближе к переходу в «Жирону», чем в «Сантос».
Оба клуба борются за право арендовать полузащитника «Ювентуса».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что испанская команда готова выплачивать хавбеку больший процент зарплаты, чем бразильская, а потому лидирует в борьбе за него.
В этом сезоне 28-летний футболист еще не играл. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем