Артур близок к переходу в «Бетис». Хавбек «Юве» не провел ни одного матча в этом сезоне
Хавбек «Ювентус» Артур близок к переходу в «Бетис».
28-летний бразилец, не проведший ни одного матча в текущем сезоне, вскоре может перейти в испанский клуб, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
В прошлом сезоне Артур выступал на правах аренды за «Фиорентину». Ранее полузащитник два года играл в Ла Лиге за «Барселону». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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