Артур близок к переходу в «Бетис». Хавбек «Юве» не провел ни одного матча в этом сезоне

Хавбек «Ювентус» Артур близок к переходу в «Бетис».

28-летний бразилец, не проведший ни одного матча в текущем сезоне, вскоре может перейти в испанский клуб, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В прошлом сезоне Артур выступал на правах аренды за «Фиорентину». Ранее полузащитник два года играл в Ла Лиге за «Барселону». С его статистикой можно ознакомиться здесь .