Артура могут арендовать зимой. Хавбек «Юве» интересен «Вильярреалу», «Бетису» и «Валенсии»

Хавбека «Ювентуса» Артура могут арендовать в январе.

28-летний бразилец, не проведший ни одного матча в текущем сезоне, интересен трем клубам Ла Лиги – «Вильярреалу », «Бетису » и «Валенсии», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В прошлом сезоне Артур выступал на правах аренды за «Фиорентину». Ранее полузащитник два года играл в Ла Лиге за «Барселону».