Артура могут арендовать зимой. Хавбек «Юве» интересен «Вильярреалу», «Бетису» и «Валенсии»
Хавбека «Ювентуса» Артура могут арендовать в январе.
28-летний бразилец, не проведший ни одного матча в текущем сезоне, интересен трем клубам Ла Лиги – «Вильярреалу», «Бетису» и «Валенсии», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
В прошлом сезоне Артур выступал на правах аренды за «Фиорентину». Ранее полузащитник два года играл в Ла Лиге за «Барселону».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем