«Сантос» хочет арендовать Артура у «Ювентуса» с правом выкупа. Хавбек не против перехода
Артур может перейти в «Сантос».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, бразильский клуб продвинулся в переговорах с «Ювентусом» по поводу подписания 28-летнего хавбека на правах аренды.
Потенциальная сделка будет включать опцию выкупа.
Отмечается, что Артур открыт к переходу в «Сантос».
В текущем сезоне бразилец не провел ни одного матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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