«Сантос» хочет арендовать Артура у «Ювентуса» с правом выкупа. Хавбек не против перехода

Артур может перейти в «Сантос».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, бразильский клуб продвинулся в переговорах с «Ювентусом » по поводу подписания 28-летнего хавбека на правах аренды.

Потенциальная сделка будет включать опцию выкупа.

Отмечается, что Артур открыт к переходу в «Сантос ».

В текущем сезоне бразилец не провел ни одного матча.