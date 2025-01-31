«МЮ» выиграл 4 из 5 последних матчей

«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу подряд.

Команда Рубена Аморима обыграла ФКСБ (2:0) в заключительном туре общего этапа Лиги Европы .

Манкунианцы начиная с 16 января также победили «Саутгемптон» (3:1), «Рейнджерс» (2:1) и «Фулхэм» (1:0), а также уступили «Брайтону» (1:3).

2 февраля «МЮ » в АПЛ примет «Кристал Пэлас».