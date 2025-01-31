«Манчестер Юнайтед» обыграл ФКСБ (2:0) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы с 3-го места. У Майну 1+1

«МЮ» на выезде победил ФКСБ (2:0) в последнем туре общего этапа Лиги Европы.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 60-й минуте счет открыл защитник гостей Диогу Далот . На 68-й забил хавбек Кобби Майну , который перед этим сделал ассист.

«МЮ » занял 3-е место в таблице и вышел в 1/8 финала турнира.

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