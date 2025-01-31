«Манчестер Юнайтед» обыграл ФКСБ (2:0) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы с 3-го места. У Майну 1+1
«МЮ» на выезде победил ФКСБ (2:0) в последнем туре общего этапа Лиги Европы.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 60-й минуте счет открыл защитник гостей Диогу Далот. На 68-й забил хавбек Кобби Майну, который перед этим сделал ассист.
«МЮ» занял 3-е место в таблице и вышел в 1/8 финала турнира.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем