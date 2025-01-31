«Ренн» объявил об отставке Сампаоли и назначении Хабиба Бейе. Клуб проиграл 7 из 10 матчей при аргентинце

Хорхе Сампаоли покинул «Ренн».

Французский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 64-летним специалистом по обоюдному согласию.

Аргентинец занял пост главного тренера команды в ноябре 2024 года. Под его руководством «Ренн » провел 10 матчей, в которых одержал 3 победы и потерпел 7 поражений, 5 из них – подряд.

До конца сезона команду возглавил Хабиб Бейе. Контракт может быть продлен на один год при достижении определенных целей.

В Лиге 1 «Ренн» находится на 16-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 17 очков в 19 играх.

Фото: staderennais.com