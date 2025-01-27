«Лион» отправил Сажа в отставку после 5 матчей без побед – команда идет 6-й в Лиге 1. Фонсека может возглавить клуб (RMC Sport)

«Лион» отправил главного тренера в отставку.

45-летний Пьер Саж уволен с поста главного тренера французского клуба, сообщает RMC Sport.

«Лион » сыграл вничью в четырех прошедших матчах и не выигрывает на протяжении пяти игр подряд.

Команда находится на 6-м месте в таблице Лиги 1, набрав 30 очков в 19 матчах.

Саж возглавлял команду с ноября 2023 года. С тех пор он провел 56 матчей во главе клуба, одержав 33 победы, 9 раз сыграв вничью и 14 раз проиграв.

Возглавить «Лион» может Паулу Фонсека , который по ходу этого сезона был уволен из «Милана». Он является одним из главных кандидатов. Стороны ведут переговоры.