«Лион» отправил Сажа в отставку после 5 матчей без побед – команда идет 6-й в Лиге 1. Фонсека может возглавить клуб (RMC Sport)
«Лион» отправил главного тренера в отставку.
45-летний Пьер Саж уволен с поста главного тренера французского клуба, сообщает RMC Sport.
«Лион» сыграл вничью в четырех прошедших матчах и не выигрывает на протяжении пяти игр подряд.
Команда находится на 6-м месте в таблице Лиги 1, набрав 30 очков в 19 матчах.
Саж возглавлял команду с ноября 2023 года. С тех пор он провел 56 матчей во главе клуба, одержав 33 победы, 9 раз сыграв вничью и 14 раз проиграв.
Возглавить «Лион» может Паулу Фонсека, который по ходу этого сезона был уволен из «Милана». Он является одним из главных кандидатов. Стороны ведут переговоры.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
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