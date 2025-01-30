«Ренн» уволит Сампаоли после 5 поражений подряд. Команда идет 16-й в Лиге 1, тренер работал чуть больше 2 месяцев
«Ренн» отправил главного тренера в отставку.
Французский клуб принял решение уволить 64-летнего Хорхе Сампаоли с поста главного тренера, об этом сообщил Фабрицио Романо.
Аргентинский специалист возглавил команду в ноября 2024 года.
«Ренн» проиграл пять матчей подряд с учетом поражений в Кубке Франции от «Труа» (0:1).
В Лиге 1 команда находится на 16-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 17 очков в 19 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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