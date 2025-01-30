«Ренн» уволит Сампаоли после 5 поражений подряд. Команда идет 16-й в Лиге 1, тренер работал чуть больше 2 месяцев

«Ренн» отправил главного тренера в отставку.

Французский клуб принял решение уволить 64-летнего Хорхе Сампаоли с поста главного тренера, об этом сообщил Фабрицио Романо.

Аргентинский специалист возглавил команду в ноября 2024 года.

«Ренн » проиграл пять матчей подряд с учетом поражений в Кубке Франции от «Труа» (0:1).

В Лиге 1 команда находится на 16-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 17 очков в 19 играх.