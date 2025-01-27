«Селтик» купил вингера «Ренна» Жоту Невеша за 10 млн евро

Жота Невеш вернулся в «Селтик».

Шотландский клуб объявил о подписании вингера «Ренна ». Стороны заключили контракт до июня 2030 года.

По информации RMC Sport, стоимость трансфера составила около 10 млн евро. Отметим, что сегодня в обратном направлении перешел нападающий Кего Фурухаси – за него французы заплатили 10 млн фунтов.

Жота уже играл за «Селтик » с 2021 по 2023 год. Статистику 25-летнего португальца можно найти здесь .

Фото: https://x.com/CelticFC