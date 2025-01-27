«Селтик» купил вингера «Ренна» Жоту Невеша за 10 млн евро
Жота Невеш вернулся в «Селтик».
Шотландский клуб объявил о подписании вингера «Ренна». Стороны заключили контракт до июня 2030 года.
По информации RMC Sport, стоимость трансфера составила около 10 млн евро. Отметим, что сегодня в обратном направлении перешел нападающий Кего Фурухаси – за него французы заплатили 10 млн фунтов.
Жота уже играл за «Селтик» с 2021 по 2023 год. Статистику 25-летнего португальца можно найти здесь.
Фото: https://x.com/CelticFC
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Селтика»
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